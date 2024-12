Il CorSera titola: "Juventus e Milan, doppia vittoria"

vedi letture

Anche sulla prima pagina del Corriere della Sera trova spazio la Champions League, in particolare le vittorie di Juventus e Milan. Due vittorie importanti ma che lasciano sensazioni diverse: positive in casa Juventus, con i bianconeri che hanno tenuto a bada un Manchester City non brillantissimo ma comunque pieno di stelle. Una su tutti quella di Haaland, completamente annullato dalla gara perfetta di Gatti e Danilo. Negative, invece, in casa Milan, con Fonseca che nel post partita è una furia: "Io lavoro tutti i giorni per fare bene, non so se nella nostra tutti possono dire questo. Abbiamo l'obbligo di venire qui e fare tutto per vincere e non so se l'abbiamo fatto".

Questo il tabellino di Milan-Stella Rossa di Champions League:

MILAN-STELLA ROSSA 2-1

Marcatori: 42’ Leao, 67’ Radonjić, 88’ Abraham.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 83’ Emerson), Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah (dal 83’ Camarda), Loftus-Cheek (dal 28’ Chukwuee), Leão; Morata (dal 29’ Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Pavlović, Terracciano, Tomori. All.: Fonseca.

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Guteša; Mimović (dal 75’ Kanga), Djiga, Spajić Seol; Krunić, Elšnik; Silas, Maksimović (dal 60’ Radonjić), Milson (dal 46’ Ivanic); Ndiaye. A disp.: Glazer, M. Ilić; Drkušić, Leković, Rodić; Gomes, L. Ilić, Katai; Duarte. All.: Milojević.

Arbitro: Gil Manzano (ESP).

Ammoniti: 32’ Musah, 33’ Krunic, 45’ Theo, 79’ Tomori, 81’ Djiga, 89' Savic.

Recupero: 3' 1T, 4’ 2T.