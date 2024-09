Il CorSera titola: "Milan, brillano le stelle. Basta un tempo"

Il Milan non poteva non vincere la partita di ieri, i presupposti c'erano tutti: un avvio disastroso a cui reagire, la forza dei 70mila spettatori che hanno caricato ma allo stesso tempo (prima della sfida) mandato un ultimatum, la volontà di arrivare bene ai prossimi due impegni ma soprattutto quella di trovare la prima vittoria stagionale. La speranza è che questa possa aver spazzato via le insicurezze rossonere. Ad aiutare il Diavolo e Fonseca sono stati in particolar modo i giocatori più rappresentativi e anche i più criticati dell'ultimo periodo.

Per questo stamattina il Corriere della Sera titola: "Milan, brillano le stelle. Alla squadra di Fonseca basta un tempo per mettere al sicuro la prima vittoria". Quindi nel sottotitolo si legge: "Apre Theo al primo affondo poi i rossoneri dilagano: Fofana e i rigori di Pulisic e Abraham. Venezia ko". E poi ancora un focus sulla prestazione di Rafa Leao: "Serve assist e confeziona giocate spettacolari". Di contro aiuta i rossoneri la serata no del portiere veneto Joronen.