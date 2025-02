Il CorSera titola: "Milan, l’ora del riscatto"

Il Corriere della Sera in edicola stamattina apre così le sue pagina sportive interne: "Milan, l'ora del riscatto". La brutta sconfitta in Champions League in casa del Feyenoord di qualche giorno fa ha lasciato il segno a Milanello dove c'è grande voglia di reagire subito, a partire dalla sfida casalinga di questa sera contro l'Hellas Verona. I rossoneri devono rialzare subito la testa perchè in campionato hanno già lasciato per strada troppi punti e non possono permettersi di non arrivare tra le prime quattro e dunque in Champions.

DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA

Ore: 20:45

Stadio San Siro, Milano

Tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251), Dazn.

Web: MilanNews.it