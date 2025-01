Il CorSera titola: "Milan su due fronti: corsa Champions e caccia alla punta"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina titola così: "Milan su due fronti: corsa Champions e caccia alla punta". Vietato fallire per i rossoneri oggi alle 12.30 contro il Parma per risalire la classifica e avvicinarsi al quarto posto. Ma intanto in via Aldo Rossi i dirigenti milanisti non mollano la presa per Santiago Gimenez: il Feyenoord ha già rifiutato la prima offerta del Diavolo intorno ai 30 milioni di euro, ma il Milan sta preparando un rilancio per avvicinarsi alla richiesta degli olandesi che è tra i 40 e i 50 milioni.

DOVE VEDERE MILAN-PARMA

Data: domenica 26 gennaio 2025

Ore: 12:30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it