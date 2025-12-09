Il CorSera titola: "Pulisic rimonta il Toro. Milan in testa"

"Pulisic rimonta il Toro. Milan in testa": titola così stamattina il Corriere della Sera che esalta Christian Pulisic, che è stato più forte anche della febbre che lo ha tenuto in dubbio fino alla fine e che è stato poi decisivo con una doppietta nella rimonta del Diavolo in casa del Torino (da 2-0 a 2-3). Grazie a questo successo, i rossoneri, che sono però in ansia per l'infortunio muscolare di Rafael Leao, sono tornati in vetta alla classifica della Serie A a pari punti con il Napoli.

Dopo il match, Pulisic ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Due giorni fa ero davvero morto, oggi sono stato molto meglio. Sono felice di essere venuto qua per aiutare la squadra. Ieri non sapevamo se potevo giocare ma stamattina mi sono sentito molto meglio. Sono felice per i gol ma l’importante era vincere la partita”.