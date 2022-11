Il CorSera titola: "Spezia il primo passo, il Milan cerca il filotto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere della Sera, questa mattina in edicola, ha titolato così sulla squadra rossonera: "Spezia il primo passo, il Milan cerca il filotto prima della sosta per avvicinarsi alla vetta". La squadra di Pioli sarà in campo oggi in casa contro lo Spezia per la prima delle ultime tre gare che precedono la sosta per il Mondiale. Il Milan cerca 9 punti su 9 per rimanere attaccato al Napoli che nelle ultime 3 avrà Atalanta fuori casa e Udinese tra le mura amiche.