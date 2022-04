Il CorSport apre con una suggestione: "Premier o Milan la scelta di Dybala"

MilanNews.it

Oggi in edicola apertura di mercato per il Corriere dello Sport che titola: "Premier o Milan la scelta di Dybala". Il sottotitolo recita: "Due inglesi su Paulo che torna a guardare a un'italiana". Lanciata così la suggestione Dybala per il Milan che volendo investire in estate anche sul ruolo di trequartista, potrebbe partecipare alla corsa per il fantasista argentino in scadenza dalla Juventus.