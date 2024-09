Il CorSport apre sui rossoneri: "Casa Milan: scatta l'ora dei confronti"

vedi letture

Stiamo entrando nella settimana che porterà alla ripresa del campionato che tornerà in campo il prossimo weekend per la quarta giornata: il Milan tornerà a giocare a San Siro dopo due trasferte e ospiterà il Venezia neopromosso. I rossoneri dovranno iniziare a fare sul serio anche perché peggio di quanto visto nelle prime tre è difficile fare e anche perché adesso comincerà la Champions League e non si può più scherzare. A Milanello, dunque, è tempo di vertici.

O almeno questo è ciò che pensa il Corriere dello Sport che questa mattina dedica un piccolo trafiletto in taglio laterale al Milan sulla sua prima pagina. Il titolo ricorda proprio questo clima di discussione che ritroverà il Diavolo al termine della sosta. Si legge: "Casa Milan: scatta l'ora dei confront". Nell'occhiello citati i due protagonisti del cooling-break della discordia: "Theo, Leao e i metodi di Fonseca". L'obiettivo è cercare di trovare un punto di incontro per remare dalla stessa parte.