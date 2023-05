Il CorSport avverte: "Milan, un obiettivo blindare Maignan con l'adeguamento"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Corriere dello Sport questa mattina fa i conti con chi al Milan è decisivo ma che potrebbe essere presto oggetto delle mire di altri club, soprattutto dall'estero. Si tratta di Mike Maignan che, nei primi due anni in rossonero, ha messo in mostra tutte le sua qualità affermandosi come uno tra i migliori portieri del mondo.

Il titolo del quotidiano recita: "Milan, un obiettivo blindare Maignan con l'adeguamento". Arrivato nell'estate 2021, il portiere francese percepisce uno stipendio di due milioni fino al 2026: l'obiettivo rossonero dev'essere quello di allungare l'accordo con Mike, adeguando anche il compenso per evitare assalti dagli altri campionati.