Il CorSport carica la Juventus: "Sfida al Diavolo per l'aritmetica e per l'orgoglio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domenica sera, all'Allianz Stadium di Torino sarà Juventus-Milan, nel giorno del 20esimo anniversario della finale di Manchester. Oggi le squadre vivono momenti diversi sia rispetto al 2003 che l'una dall'altra.

Il Corriere dello Sport titola così rispetto al punto di vista dei bianconeri, scivolati al settimo posto dopo la combo penalizzazione+sconfitta a Empoli: "Sfida al Diavolo per l'aritmetica e per l'orgoglio". La squadra di Max Allegri non è ancora matematicamente tagliata fuori dalla corsa alla prossima Champions League (sul campo) e dovrà cercare 6 punti nelle ultime due partite con tanto di risultati sfavorevoli per le tre squadre contro cui sta lottando.