Il CorSport commenta la vittoria rossonera: "Pulisic e Milan a mille"

Giornata importante ieri per il Milan che è riuscito a battere l'Empoli per 1-0 senza spendere troppe energie e a guadagnarsi il secondo posto in classifica dopo il pareggio della Juventus contro l'Atalanta nella gara delle 18. Il Corriere dello Sport, per commentare la gara di San Siro decisa da una rete di Christian Pulisic nel primo tempo, questa mattina ha scritto così: "Pulisic e Milan a mille". Dopo l'1-0 all'Olimpico contro la Lazio, un'altra vittoria di corto muso per la squadra di Stefano Pioli, la settima di questo campionato: nessuno ha fatto meglio. Per questo il CorSport ribadisce: "I rossoneri vincono ancora di misura".

Nel sottotitolo si continua: "Un gol dell'americano e l'Empoli deve arrendersi. Pioli e i suoi superano la Juve e sono secondi". La mancanza di Leao si è fatta sentire e il peso dell'attacco è gravato tutto sulle spalle di Pulisic che però, come spesso è accaduto in stagione, ha risposto più che presente. Ora l'ex Borussia e Chelsea ha infranto il muro della doppia cifra in stagione, toccando quota 10 reti. Si sta dimostrando sempre più una certezza per Stefano Pioli oltre che un colpo di mercato azzeccatissimo. Anche Noah Okafor ieri si è messo in mostra, limitando i danni dell'assenza di Leao con una prestazione più che sufficiente e un assist.