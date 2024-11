Il CorSport duro con il Milan: "Niente progressi, nessun futuro"

Questa mattina il Corriere dello Sport non mostra particolare entusiasmo per la vittoria del Milan contro lo Slovan a Bratislava. I tre punti erano la cosa più importante e sono arrivati, ma la sofferenza è stata eccessiva se si considera la qualità delle due rose in campo. Il discorso che viene fatto oggi dal collega Franco Ordine sulle colonne del CorSport è più ampio e cerca di investire anche quello che sarà il resto della stagione. Il titolo del pezzo parla già da solo: "Niente progressi, nessun futuro".

Ordine mette l'accento sul fatto che dei "miglioramenti sventolati e promessi nelle passate settimane non c’è traccia alcuna". Il Milan continua a non convincere: in fase offensiva alterna prestazioni eccellenti ad altre opache, in difesa invece c'è totale mancanza di equilibrio. L'aspetto difensivo era uno di quelli da migliorare con il passaggio a un altro allenatore e invece la situazione è forse peggiorata. E il futuro non è roseo secondo la firma del pezzo, se queste sono le premesse.