Il CorSport e le parole di Mancini: "Voglio il Mondiale per vincerlo"

“Voglio il Mondiale per vincerlo”, titola il Corriere dello Sport in prima pagina riprendendo le parole del c.t. azzurro in vista della sfida di giovedì contro la Macedonia. “Mancini parla alla vigilia degli spareggi”, scrive il noto quotidiano romano, che poi riporta altre dichiarazioni del Mancio: “Ho fiducia, non c’è un piano B”. Intanto il Portogallo, possibile avversario dell’Italia nella finale playoff, perde Pepe, risultato positivo al Covid.