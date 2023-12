Il CorSport elogia Captain America: "Pulisic, una partenza con il turbo"

vedi letture

Non è vero che il mercato estivo rossonero non sta rendendo. Infatti tra i migliori in questo avvio di stagione, insieme a Leao, Tomori e Giroud, c'è senza ombra di dubbio anche Christian Pulisic, arrivato in prezzo di saldo dal Chelsea che, insieme ad altri giocatori, lo ha messo alla porta quest'estate nonostante la giovane età. Il Corriere dello Sport oggi gli dedica un pezzo dal titolo: "Pulisic, partenza con il turbo".

Numeri alla mano, l'avvio di Pulisic è uno dei migliori della carriera. Con 5 gol fatti e 2 assist, ha già messo nel mirino la sua miglior stagione al Chelsea - la prima - in cui segnò nove reti in campionato. In più, dopo appena 14 giornate di campioanto, è il terzo miglior realizzatore rossonero nel periodo post Silvio Berlusconi.