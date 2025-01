Il CorSport elogia: "Slalom, dribbling e assist: questo è il miglior Leao"

Il 2025 di Rafael Leao è cominciato come meglio non si poteva. E pensare che poteva essere tutto l'opposto: il portoghese è partito alla volta di Riyad con l'incertezza sulla sua condizione fisica e sulle sue possibilità di scendere in campo durante la Supercoppa. Difatti nella semifinale contro la Juventus, il 10 è rimasto in tribuna perché ancora lontano dalla forma migliore. In finale è partito dalla panchina ma non c'era la sicurezza che potesse entrare: sotto di due reti, a inizio secondo tempo, Conceicao lo ha mandato in campo. Il resto è storia.

Una storia che piace molto perché racconta della versione migliore possibile di Rafael Leao. Oggi il Corriere dello Sport la pensa proprio in questo modo e scrive così: "Slalom, dribbling e assist: questo è il miglior Leao". E poi viene riferito quanto tutti hanno visto con i loro occhi lunedì sera: "In Supercoppa ha ribaltato la finale entrando nel secondo tempo". Un ingresso in campo maturo e consapevole, anche non scontato vedendo i precedenti: ma oramai Rafa è uno dei veterani della squadra e anche in campo comincia a comportarsi come tale.