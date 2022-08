Il CorSport fa il punto: "Tonali è pronto. Il Derby va a ruba"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina a grandi falcate la seconda giornata di campionato che vedrà il Milan impegnato a Bergamo sul campo dell'Atalanta. Il Corriere dello Sport titola così: "Tonali è pronto. Il Derby va a ruba". Il centrocampista Sandro Tonali, che aveva saltato la gara d'esordio con l'Udinese per un fastidio muscolare, ieri si è allenato in gruppo per la prima volta da dopo l'amichevole con il Vicenza. Il numero 8 rossonero è pronto a cominciare il suo campionato al Gewiss Stadium, dove l'anno scorso trovò il gol. Non è escluso che possa partire anche dal primissimo minuto. Intanto ieri sono state aperte le prevendite per i biglietti del Derby del prossimo 3 settembre: c'è già tanto entusiasmo per la prima stracittadina in casa del Milan con il ritorno della capienza al 100%.