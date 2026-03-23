Il CorSport: "Gimenez resta a Milanello per rilanciarsi"

Il CorSport: "Gimenez resta a Milanello per rilanciarsi"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Nella sfida contro il Torino si è rivisto in campo anche Santiago Gimenez, 144 giorni dopo l'ultima volta. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gimenez resta a Milanello per rilanciarsi dopo il ko".

Il quotidiano prosegue: "In questa sosta, lavorerà a Milanello, non essendo stato convocato in nazionale, per ritrovare la miglior condizione atletica. Agli ordini di Allegri, naturalmente". Il messicano vuole riscrivere la propria storia con la maglia rossonera.