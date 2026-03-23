Il CorSport sui numeri del Milan: "Blindato al Max".

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Dopo il pareggio dell'Inter, il Milan può ancora cullare le speranze rimonta. Intanto il Corriere dello Sport offre un'ampia sintesi su quella che è la stagione del Diavolo: "Blindato al Max".

Il quotidiano prosegue: "Seconda difesa del campionato e 63 punti in classifica: i rossoneri sono rivoluzionati. A 8 giornate dalla fine, Allegri ha già raggiunto Fonseca e Conceiçao". E per la prossima stagione Max si aspetta una rosa più ampia e più competitiva.