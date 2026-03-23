Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Allegri cancella Fonseca e Conceicao"
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L'Inter pareggia a Firenze, la corsa scudetto è stata ufficialmente riaperta? Uno scenario che fino a poche settimane fa era ben indirizzato. Adesso il Milan è ancora in agguato e può sperare di riaprire una lotta che ormai sembrava chiusa.
Nel frattempo, Max Allegri continua ad accumulare punti su punti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Allegri cancella Fonseca e Conceicao". Il Milan e a quota 63 punti e in 30 gare ha già conquistato i punti totali di un anno fa.
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