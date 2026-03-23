Il QS in apertura: "Nuovo Diavolo, solite certezze"

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L'Inter pareggia a contro la Fiorentina e riapre uno scenario che fino a poche settimane fa era ben indirizzato. Adesso il Milan è ancora in agguato e può sperare di riaprire una lotta che ormai sembrava chiusa.

Nel frattempo il QS, in prima pagina, parla di quelli che sono i punti fermi del Milan: "Nuovo Diavolo, solite certezze. Rabiot pilastro oggi e domani, Modric tentato da un altro anno". Il riferimento chiaro è alle due colonne del centrocampo rossonero.