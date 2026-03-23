Tuttosport sui piani di Allegri: "Per l'Euro Milan servono altri Rabiot"

Tuttosport sui piani di Allegri: "Per l'Euro Milan servono altri Rabiot"MilanNews.it
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Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Con un campionato che ora sembra riaperto, il Milan pensa anche alla squadra che verrà. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che titola: "Per l'Euro Milan servono altri Rabiot".

Il quotidiano prosegue: "Non solo giovani, ma anche gente che alzi il livello. Da Retegui a Gila fino a Goretzka": i nomi sul tavolo sono diversi, La priorità ovviamente deve essere quel centravanti che tanto è mancato, ma i piani del Diavolo sono chiari.