Verso il Napoli, Gazzetta: "Loftus-Cheek ok. Leao e Gabbia restano in dubbio"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan che alla ripresa del campionato sarà impegnato nel big-match in casa del Napoli: "Loftus-Cheek ok. Leao e Gabbia restano in dubbio". Ruben Loftus-Cheek, operato lo scorso 23 febbraio per la frattura del processo alveolare della mascella rimediata contro il Parma dopo un duro scontro con il portiere Corvi, andrà in panchina grazie ad una particolare protezione che utilizzerà per la bocca.
Anche Matteo Gabbia spera di tornare a disposizione per la gara del Maradona, ma tutto dipenderà da come andrà il controllo previsto nei prossimi giorni. Ricordiamo che il difensore è ai box dopo essere stato operato il 4 marzo a Londra per un’ernia inguinale. In dubbio anche Rafael Leao che durante questa sosta non risponderà alla convocazione del Portogallo, ma resterà a Milanello a lavorare per curare il riacutizzarsi della pubalgia che sabato non gli ha permesso di scendere in campo contro il Torino.
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