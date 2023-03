Il CorSport guarda al futuro: "Il Milan valuta Grujic, jolly tuttofare del Porto"

Il Corriere dello Sport questa mattina parla di mercato per quanto riguarda il Milan e si concentra in particolare su un nome che è emerso negli scorsi giorni, quello di Marko Grujic . Così titola il quotidiano: "Il Milan valuta Grujic, jolly tuttofare del Porto". Il Diavolo ha bisogno di rinforzare il centrocampo e il centrocampista serbo può essere un profilo di esperienza e gamba.

Nel corso della passata stagione Grujic ha affrontato il Milan in Champions con la maglia del Porto e già in quella occasione aveva lasciato un'ottima impressione a Maldini e Massara: il suo contratto scade nel 2026. Molto dipenderà dal piazzamento finale del Milan in campionato sia per questo che per altri profili che il Milan vorrà sondare in estate.