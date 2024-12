Il CorSport: "Ibra contestato e Cardinale non partecipa"

Dalla festa alla dura contestazione: un compleanno amarissimo quello che sta vivendo il Milan. Quella di ieri sera a San Siro doveva essere la festa dei ricordi, delle emozioni, e perché no, della vittoria contro il Genoa per cercare di dare una volta e per tutta una scossa a questa stagione. La formazione di Paulo Fonseca ha però ancora una volta mancato l'appuntamento con la vittoria in campionato, sprofondando all'ottavo posto in classifica e facendo spazientire i tifosi che, al termine della partita, si sono lasciati andare ad una rumorosissima contestazione, dentro e fuori dallo stadio.

Ne hanno avuto per tutti, come titolato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport, che ha parlato di un "Ibra contestato", considerati i timidi fischi arrivati nei suoi confronti nel momento in cui è stato ripreso sul maxi schermo. Oltre al Senior Advisor di RedBird il messaggio più importante e potente della parta calda del tifo milanista è stato rivolto al proprietario Gerry Cardinale, che ieri non ha partecipato ad un evento così importante, dimostrando una mancanza che fa effetto che fa discutere.