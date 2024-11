Il CorSport: "Il Galatasaray piomba su Jovic per sostituire Icardi"

Avendo scelto un maglia prestigiosa come la 9 del Milan, si credeva che quest'anno Luka Jovic potesse fare ancora meglio rispetto alla passata stagione, dove da subentrante è comunque sempre riuscito a dire la sua, segnando spesso e volentieri anche gol decisivi. In questa stagione, però, tra infortuni ed occasioni non sfruttate bene, il serbo ha deluso ogni sorta di aspettative, comprese quello di Fonseca, che fino a questo momento l'ha veramente utilizzato con il contagocce.

A fronte di questo Luka Jovic in quel di gennaio potrebbe lasciare il Milan, come confermano anche i primi interessamenti dall'estero, come ad esempio quello del Galatasaray, che come scritto questa mattina da Il Corriere dello Sport "piomba su Jovic per sostituire Icardi".