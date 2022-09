Il CorSport in apertura con le parole di Mauro: "Milan-Napoli no Var"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina odierna con le parole del commentatore tv, ed ex calciatore, Massimo Mauro, intervistato in esclusiva sul Var che aveva criticato dopo la partita tra Juventus e Salernitana. Il titolo recita: "Milan-Napoli no Var". Più sotto ciò viene spiegato meglio: "Non rovinate la partita tra due meravigliose realtà".