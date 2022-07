Il CorSport in apertura: "De Ketelaere, il Milan meglio della Premier"

Spazio dedicato al Milan sulla prima pagina del Corriere dello Sport che in taglio laterale titola così: "De Ketelaere, il Milan meglio della Premier". Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giovane talento belga sul taccuino del Milan per il ruolo di trequartista preferirebbe vestire il rossonero piuttosto che andare a giocare in Inghilterra e più in particolare nel Leeds. Nel sottotitolo viene anche spiegato come anche per Hakim Ziyech valga lo stesso discorso e del passaggio al Milan a titolo definitivo di Messias che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.