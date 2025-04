Il CorSport in apertura: "Derby -1. Conceiçao si gioca tutto"

vedi letture

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio stamattina anche per il Milan che domani sera affronterà l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia: "Derby -1. Conceiçao si gioca tutto". I rossoneri devono passare il turno e poi alzare il trofeo per salvare una stagione in cui le delusioni sono state certamente maggiori delle gioie. Rafael Leao, dopo la panchina di Napoli, tornerà in campo dal primo minuto e Conceiçao spera che possa trascinare il Diavolo verso il successo nel derby.

Il programma delle semifinali di Coppa Italia

Questo il programma delle semifinali di Coppa Italia:

- Semifinali di andata:

EMPOLI-BOLOGNA, martedì 1° aprile alle 21

MILAN-INTER, mercoledì 2 aprile alle 21

- Semifinali di ritorno

INTER-MILAN, mercoledì 23 aprile alle 21

BOLOGNA-EMPOLI, giovedì 24 aprile alle 21

- Finale

Mercoledì 14 maggio