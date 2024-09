Il CorSport in apertura: "Fonseca teme il Lecce: «Non cambio il Milan»"

A 5 giorni dall'incredibile vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan tornerà in campo questa sera per la sesta giornata di campionato contro i Lecce di Luca Gotti. Sulla carta sembrerebbe non esserci storia, ma il calcio ci insegna che alle volte sono queste le (vere) partite della svolta, motivo per il quale il Diavolo non perdere l'occasione di dare una definitiva scossa al suo campionato togliendosi anche la soddisfazione di conquistare il primato in classifica dopo tutte le critiche di queste ultime settimane.

Paulo Fonseca però non si fida del suo avversario, che per quanto possa essere ferito dopo l'eliminazione in Coppa Italia è assetato di riscatto, anche per lanciare un segnale ai suoi tifosi. Motivo per il quale questa mattina in apertura, nel suo taglio basso, Il Corriere dello Sport ha ripreso le parole in conferenza stampa dell'allenatore del Milan, titolando: "Fonseca teme il Lecce: «Non cambio il Milan»", anche perché ci sarà tempo per fare turnover.