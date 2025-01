Il CorSport in apertura: "Gimenez: il Milan avanza"

In merito al mercato rossonero, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Gimenez: il Milan avanza". Prosegue la trattativa tra il Diavolo e il Feyenoord che ha respinto anche la seconda offerta milanista da 31 milioni di euro, quattro milioni in più rispetto alla prima. Il rilancio non è bastato per convincere gli olandese, ma in via Aldo Rossi non hanno intenzione di mollare la presa, anzi ci proveranno ancora nei prossimi giorni.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così di Gimenez e del mercato rossonero: "Gimenez ha grande talento e potenziale. Tutti sanno che è forte. Se serve un centrocampista? Abbiamo grandi centrocampisti, siamo forti. Poi vediamo se si crea qualcosa e cosa riusciamo a fare".