Il CorSport in apertura: "Ibra in moto al Festival. Che duetto con Sinisa"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport trova spazio questa mattina la presenza a Sanremo di Ibrahimovic alla terza serata del Festival: "Ibra in moto al Festival. Che duetto con Sinisa". Lo svedese è rimasto bloccato per diverse ore in autostrada a causa di un incidente e per raggiungere la città ligure si è quindi fatto dare un passaggio da un motociclista milanista. Sul palco, poi, il duetto con il suo grande amico Sinisa Mihajlovic.