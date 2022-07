Il CorSport in apertura: "Il Milan vola in Belgio a prendere De Ketelaere"

MilanNews.it

Nella sua prima pagina odierna il Corriere dello Sport titola così sul Milan in taglio laterale: "Il Milan vola in Belgio a prendere De Ketelaere". Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, infatti, Maldini e Massara sarebbero pronti a volare a Bruges nella giornata di oggi per dare l'accelerata definitiva, e si spera conclusiva, alla trattativa per il giovane trequartista belga Charles De Ketelaere.