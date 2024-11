Il CorSport in apertura in vista di Milan-Juventus: "Reijnders e Koop: gli olandesi al centro"

Quello di domani a San Siro non sarà un Milan-Juventus come gli altri, non solo per la posta in palio, ma anche per le interessanti sfide che nasceranno in mezzo al campo considerato l'alto tasso tecnico. Una di queste sarà senza ombra di dubbio quella fra Tijjani Reijnders e Teun Koopmeiners, connazionali ed ex compagni all'AZ Alkmaar, giocatori di un talento smisurato in grado di fare praticamente tutto: gol, assist, rilanci e recuperi in fase difensiva.

E parte della prima pagina di questa mattina de Il Corriere dello Sport è dedicato proprio ai due olandesi, che si sfideranno per la quarta volta in Italia, la prima in una partita così importante e suggestiva come Milan-Juventus.