Il CorSport in apertura: "ll Milan insegue il baby Vos"

"ll Milan insegue il baby Vos": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che riporta l'interesse del Diavolo per Silvano Vos, centrocampista centrale classe 2005 dell'Ajax. Il giovane mediano è in uscita dal club olandese e su di lui c'è anche il Reims. I rossoneri hanno chiesto informazioni e nelle prossime ore valuteranno se presentare o meno un'offerta concreta.

In questo inizio di stagione l'Ajax ha già giocato sei partite tra campionato (due) e gare di qualificazione all'Europa League (quattro) e Vos non è stato mai nemmeno convocato in quanto non rientra nei piani del nuovo tecnico dei Lancieri, Francesco Farioli.