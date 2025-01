Il CorSport in apertura: "Milan, ecco Gimenez. Via Morata"

vedi letture

Quelle di Milanello sono oramai diventate porte girevoli, soprattutto dopo le importanti novità arrivate nel pomeriggio di ieri. Lo scivolone di Zagabria ha fatto scattare qualcosa nella dirigenza rossonera, che ha fatto partire una vera e propria rivoluzione d'inverno nelle scorse ore. Basti pensare che l'acquisto di punta della scorsa sessione estiva di trasferimenti, la punta titolare di questa squadra, Alvaro Morata, potrebbe presto fare le valige dopo sei mesi per diventare un nuovo giocatore del Galatasaray.

Una notizia che non sorprende più di tanto, anche perché parallelamente a questo il Milan starebbe continuando a trattare con il Feyenoord per Santiago Gimenez, l'unico, vero, grande obiettivo di questo inverno rossonero. In merito a questa "sostituzione" ne ha anche parlato questa mattina Il Corriere dello Sport, titolando in primo piano: "Milan, ecco Gimenez. Via Morata".