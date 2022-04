Il CorSport in apertura sulla volata scudetto: "Il Gran Premio di Milano"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Il Gran Premio di Milano" titola in apertura l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La lotta scudetto è ormai una lotta a due tra Milan e Inter. Domani i nerazzurri recupereranno la gara in meno contro il Bologna, partita che fungerà da snodo decisivo per la situazione in classifica. Al momento il Milan sembra non voler mollare, ma l'Inter crede nel sorpasso.