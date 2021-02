L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Allarme Pioli: ha perso la marcia in più". Quella contro lo Spezia è stata la quarta sconfitta nel 2021 della squadra rossonera che non sembra più imbattibile come nel 2020. Ora serve una reazione immediata sia in Europa League che poi neld derby di domenica.