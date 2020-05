Il CorSport in prima pagina: "Attacco al calcio"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Attacco al calcio". Il Viminale apre agli allenamenti individuali, ma Spadafora vuole chiudere il calcio. Il Ministro dello Sport si sente scavalcato e chiede al Premier Conte un decreto per chiudere il campionato: "Non è cambiato nulla, la preparazione collettiva riprende dal 18 maggio. E di riprendere a giocare non se ne parla". Ma nel frattempo anche dal comitato tecnico-scientifico arriva un altro segnale positivo.