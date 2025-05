Il CorSport in prima pagina: "Attesa Allegri: non solo DeLa, scatto Milan"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Attesa Allegri: non solo DeLa, scatto Milan". Il futuro di Massimiliano Allegri sembra dover essere al Napoli, ma Antonio Conte non è più così certo di andare via, anzi si fa sempre più probabile la sua permanenza sulla panchina azzurra. E così nella giornata di ieri c'è stata un'importante accelerazione da parte del club rossonero che punta a chiudere in fretta il ritorno a Milanello dell'allenatore livornese.

Giovanni Galeone, ex allenatore e maestro di Massimiliano Allegri, è intervenuto a 7Gold e ha spiegato: "Max preferirebbe Milano piuttosto che Napoli. Lui conosce molto bene l’ambiente rossonero e se ci fosse Galliani sarebbe già lì. Sarei molto contento se andasse al Milan. Li’ ha fatto bene, Milan e’ casa. A Milano c’è la famiglia, lui preferirebbe stare lì. Il Milan ha una squadra più forte di quanto non sembri, ha almeno 7-8 giocatori di grandissimo livello”.