Il CorSport in prima pagina dopo Milan-Inter 1-0: "L'Allegrata"

Il Corriere dello Sport apre così stamattina in prima pagina in merito alla vittoria di ieri del Milan contro l'Inter per 1-0: "L'Allegrata". Altro successo di corto muso della squadra di Max Allegri che si è aggiudicata anche il derby di ritorno sempre con lo stesso risultato. A decidere il match è stato Pervis Estupinan che per tutta la settimana è stato istruito da Max su come mettere in difficoltà Luis Henrique. Il Diavolo è ora a -7 dalla vetta quando mancano dieci partite alla fine del campionato. Solo nelle prossime settimane si capirà se il discorso scudetto è stato davvero riaperto perchè il margine dei nerazzurri è ancora piuttosto rassicurante.

Dopo la partita, Max Allegri ha spiegato in conferenza stampa: "Io dico sempre che le stagioni si preparano i primi sei mesi, perché a marzo ci sono le partite che contano. Stasera non era facile, era molto pericolosa: l'abbiamo affrontata con grande serenità e con grande voglia contro una squadra forte. Intanto, non prendiamo gol da due partite e così si è già a metà dell'opera. Poi bisogna migliorare, perché negli ultimi 25 metri bisogna fare meglio. Siamo a 60 punti, e non era facile".