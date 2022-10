Il CorSport in prima pagina: "Maignan-Immobile, arrivederci al 2023"

MilanNews.it

Tutte le prime pagine sono per Mike Maignan che si è fermato nuovamente per un altro guaio muscolare al polpaccio. Il Corriere dello Sport titola così in apertura della sua edizione odierna: "Maignan-Immobile, arrivederci al 2023". Il portierone del Milan non si rivedrà tra i pali rossoneri prima del prossimo gennaio, così come Ciro Immobile attaccante della Lazio. Per questo motivo il quotidiano scrive nell'occhiello: "La lotta Scudetto perde due giganti".