Il CorSport in prima pagina: "Milan, non solo Vos. È sprint per Koné"

Il calciomercato in entrata del Milan sembrava essere chiuso dopo le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca, ma in quella di presentazione di Yousouf Fofana Zlatan Ibrahimovic non ha escluso la possibilità di mettere a segno un ultimo grande colpo, che a questo punto potrebbero essere addirittura anche due.

Questa mattina in prima pagina infatti, il Corriere dello Sport ha titolato "Milan, non solo Vos. È sprint per Koné", riferendosi al fatto che in questi ultimi 8 giorni di calciomercato la dirigenza rossonera chiuderà non solo per l'arrivo del giovane talento olandese, classe 2005, ma anche per il centrocampista del Borussia Monchengladbach, sempre che si riesca a cedere un titolare, con il principale sacrificato che dovrebbe essere Bennacer, per via del delicato discorso delle liste.