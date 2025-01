Il CorSport in prima pagina: "Milan, Rashford o Walker"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Milan, Rashford o Walker". C'è spazio per tesserare un solo giocatore inglese e così in via Aldo Rossi sono in corso delle riflessioni per decidere se puntare sull'attaccante in uscita dal Manchester United o il sul difensore che dovrebbe liberarsi a zero dal Manchester City. La priorità del Diavolo sembra essere la punta dei Red Devils, ma se dovesse saltare è pronto l'assalto al terzino.

Prima del match contro il Cagliari, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del mercato di gennaio del Milan: "L'abbiamo dimostrato in Arabia Saudita che la squadra è completa e può vincere. Il mercato è aperto, vediamo le opportunità che arrivano e ci siamo. Ma non è che siamo disperati, vediamo come si muove sul mercato. Rashford? Ho giocato con Rashford quando era giovane. Oggi più uomo più presente, più affermato. Quando giocavo con lui era forte forte. Può giocare a sinistra, in mezzo e destra, può fare la differenza in tutte le posizioni".