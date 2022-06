Il CorSport in prima pagina: "Origi abbraccia il Milan: 14 milioni in 4 anni"

Il Corriere dello Sport apre così questa mattina in prima pagina: "Origi abbraccia il Milan: 14 milioni in 4 anni". Ieri il centravanti belga, che arriva a costo zero dal Liverpool, è sbarcato a Milano e questa mattina svolgerà le visite mediche di rito. Successivamente, il giocatore sarà a Casa Milan per firmare un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione.