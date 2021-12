Il CorSport in prima pagina: "Pioli-Spalletti è già spareggio per l'anti-Inter"

In vista di Milan-Napoli di domenica sera a San Siro, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Pioli-Spalletti è già spareggio per l'anti-Inter". La squadra di Inzaghi è davanti a tutti, dietro rossoneri e azzurri sono con il fiato grosso anche a causa dei tanti infortuni. Alle loro spalle in classifica c'è l'Atalanta che è in agguato e pronta a sfruttare anche lei i loro passi falsi.