Il CorSport in prima pagina: "Ripartiamo così"

"Ripartiamo così" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport in edicola stamani. Coppa Italia e campionato, il calcio ritorna tra 2 settimane. Semifinali di Coppa il 12 e il 13 se dal governo arriva il via libera agli anticipi. La A si rimette in moto il 20 e il 21 con i recuperi della 25ª giornata. Prima gara Torino-Parma. Oggi il nuovo calendario senza gli ultimi 3 turni. Contratti: bozza d'intesa tra FIGC, Lega e sindacati. Piano C: algoritmo sul modello inglese. Senza tifosi, in fumo 90 milioni.