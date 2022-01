Il CorSport in prima pagina su Milan e Juventus: "Giocano per l'Inter"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con il titolo: "Giocano per l'Inter". Pari a reti bianche e senza emozioni tra Milan e Juventus, che si dividono la posta in palio e vedono l'Inter allungare ulteriormente in classifica: nerazzurri a +4 su Milan e Napoli e con una gara in meno. Solo i partenopei provano a tenere il ritmo dei nerazzurri, travolgendo la Salernitana, e dunque dopo la sosta il derby milanese potrebbe già essere decisivo per la corsa scudetto.