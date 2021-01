Il CorSport in prima pagina su Milan-Juve: "Pirlo, prima finale"

"Pirlo, prima finale", si legge questa mattina in apertura sul Corriere dello Sport. Giornata fondamentale per i bianconeri: contro il Milan capolista la partita del cuore e della verità. Aumentano però le difficoltà: anche Cuadrado positivo al Covid, oggi nuovi test. Il tecnico, però, non vuole alibi. Intanto Pioli smorza gli animi: "Vogliamo vincere, non è la gara della vita". Per l'Inter l'appuntamento è con la Samp: Lukaku andrà in panchina.