Il CorSport in prima pagina sul Milan: "De Ketelaere o Diaz: Pioli davanti al bivio"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sul Milan: "De Ketelaere o Diaz: Pioli davanti al bivio". Questa sera i rossoneri saranno impegnati in Champions League a San Siro contro la Dinamo Zagabria e il grande dubbio di formazione del tecnico milanista è sulla trequarti tra il belga e lo spagnolo, con quest'ultimo favorito per partire dal primo minuto contro i croati.