Il CorSport in prima pagina sul Milan: "Fonseca trema: valigie già pronte"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sul Milan: "Fonseca trema: valigie già pronte". Il portoghese è a forte rischio esonero dopo il deludente avvio di stagione e il derby contro l'Inter di domani sera sarà decisivo per tenersi la panchina del Diavolo. Un altro passo falso porterebbe all'inevitabile addio dell'ex tecnico di Roma e Lille.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it